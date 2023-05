Palavra do Leitor - 1° de maio de 2023

Da Redação



Assédio na Caixa

Ex-presidente da Caixa comemora o pagamento pela instituição de R$ 11 milhões de indenização pelo seu assédio sexual cometido dentro da empresa. Sim, acreditem, o ex-responsável pela administração da CEF, nomeado pelo imbrochável, comemorou, junto com sua trupe, o comprovado delito cometido por ele mesmo durante a sua própria gestão.

À vista das provas incontestáveis, resta agora à Caixa processar seu ex-dirigente para ressarcir o prejuízo causado. O Ministério Público Federal também ajuizou denúncia de 15 crimes de assédio e importunação sexual contra ele na Justiça Federal de Brasília. Mais um amigo do ‘messias’, baluarte da ética, família e bons costumes, desmascarado e a caminho do presídio – em nome do ‘senhor’.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Agrishow – 1

Lula, eterno simpatizante do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e politicamente descontente com o agronegócio, não é bem-vindo à Agrishow, em Ribeirão Preto, mas não procede, por injunções políticas, o Banco do Brasil deixar de patrocinar a Agrishow. O BB, desde sempre o maior parceiro do ruralista brasileiro, tem que se ater à área comercial, não pode nem deve se imiscuir na área política.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Agrishow – 2

Lamentável essa decisão dos dirigentes da Agrishow, quando desconvocam a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro! Porém, como idólatras do pior presidente da nossa história, dirigentes deste evento se prestam para abertura da Agrishow a prestigiar e dar preferência à presença de Jair Bolsonaro. O mesmo que, entre outras barbaridades que cometeu em seu governo, e inclusive tentou com suas milícias criminosas dar um golpe de Estado em 8/1 em Brasília! E com essa decisão desfiguram a importância deste que é um dos maiores eventos do agronegócio do mundo. E certamente a maioria dos empresários deste setor deve estar estarrecida com esse ato inoportuno destes que comandam o Agrishow, que é realizado em Ribeirão Preto, no Interior de São Paulo. Porém, se tiver a coragem que sempre lhe faltou para enfrentar adversidades, num gesto de reverência a esse setor que carrega há tempos a nossa economia nas costas, que Lula, mesmo contra a vontade destes radicais dirigentes, se digne junto com o ministro da agricultura a comparecer à Agrishow.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

‘Fake news’

Tenho acesso de gargalhadas e fico estupefato ao ler como os filhotes (alguns já provectos) do ‘Bozo’ não perdem a mania de espalhar fake news. Veja o caso da fábrica de aviões Antonov, já desmentido tanto pelo governo da Ucrânia quanto pelo governador de São Paulo. Essa pessoas não têm sentido pátrio, só querem tumultuar e tentar angariar adeptos que não se informam corretamente, tal qual os bozonaristas.

Antônio Edson Del Fiol - Santo André

Reajuste salarial

‘Governo federal sanciona reajuste de 9% a servidores’ (Política, dia 29). Graças a Deus. Os servidores administrativos das universidades e institutos federais estão sem reajuste salarial desde 2015. Isso significa que o meu salário base hoje é o mesmo de 2015. Esse reajuste representa um pequeno alívio. No entanto, o que eu posso comprar hoje não é nem metade do que conseguia comprar em 2015. Esses anos sem reajuste ocorreram durante os governos de Temer e ‘Bozo’.

William Francioni - do Facebook