Dia do trabalhador e dinâmica econômica

A comemoração do Dia Internacional do Trabalhador consagra a luta e conquista de trabalhadores há mais de 130 anos e que nos impõe a necessidade de projetarmos qual futuro do trabalho desejamos. A Segunda revolução industrial produziu a divisão e aceleração do trabalho; rápida urbanização e o crescimento populacional. Desta forma, transformou profundamente as pessoas, sua compreensão de tempo, sua jornada, sua forma de acessar alimentos e suas relações sociais. O trabalho nas fábricas e a vida nas cidades eram insalubres, a jornada poderia superar 17 horas diárias e até mesmo as crianças eram convocadas para trabalhos extenuantes e perigosos.

As crises econômicas dos fins dos séculos XIX e XX mudaram a leitura sobre o desemprego. O que ficou conhecido como o “Era de Ouro” do Capitalismo foi resultado da incorporação dos trabalhadores industriais como consumidores das mercadorias que produziam.

A redução da jornada de trabalho, para 8 horas, c incorporou maior contingente de operários, produzindo relevantes efeitos econômicos e sociais. Nos países subdesenvolvidos a trajetória de industrialização e constituição de direitos trabalhistas foi substancialmente diferente dos países de 1º mundo, dada nossa herança colonial e escravista, geramos uma estrutura social profundamente desigual e um mercado de trabalho excludente.

Os trabalhadores brasileiros não têm muito o que comemorar no momento. Que pese que o País não registre mais a tenebrosa taxa de desemprego de 14,8% do final de 2020, o desemprego de 8,6% do primeiro trimestre de 2023 ainda representa 9,2 milhões de desempregados. A taxa de subutilização da força de trabalho também tem caído, mas ainda está em um patamar de 18,8%, atingindo níveis duas vezes maior entre trabalhadores jovens de 14 a 24 anos. Com a mais elevada taxa básica de juros do mundo, o Banco Central, além de utilizar uma medida de baixa eficácia para o combate à inflação de custo, eleva o endividamento do Estado, reduz o ímpeto dos empresários gerarem emprego e amplia a já elevada taxa de desemprego brasileira.

O desafio posto no Dia do Trabalho é constatar que o mundo está em transformação e que a dinâmica do mercado de trabalho ainda é determinante na superação da crise. Com trabalhadores da economia de plataforma exercendo jornadas de 17 horas diárias, dilemas enfrentados no século XIX e início do XX voltam a exigir respostas para suplantar a crise imediata,mas também para horizontes mais alargados. No dia do trabalhador somos convocados a relembrar a centralidade do trabalho na dinâmica econômica e a pensar que sociedade queremos construir.

