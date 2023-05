São Bernardo FC estreia na Série C no 1º de maio

Heitor Mazzoco

01/05/2023 | 10:46



Único paulista na Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC estreia em casa, no Primeiro de Maio, na quinta-feira, contra o Remo (PA), às 21h30.

A meta do time do técnico Marcio Zanardi é subir para a Série B de 2024. Para conseguir a promoção, a equipe não foi desmontada – como ocorre com a maioria dos clubes de divisões inferiores depois das competições estaduais. Esta já é uma vantagem do time da região.

Na atual divisão, o Tigre enfrentará alguns clubes conhecidos do público e que já estiveram na elite do Brasileirão, como o América (RN), Botafogo (PB), Confiança (SE), CSA (AL), Figueirense (SC), Náutico (PE), Operário (PR), Paysandu (PA), Remo (PA) e Volta Redonda (RJ). Segundo informações da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), “o campeonato será dividido em três fases. Na primeira, os 20 clubes se enfrentarão em sistema de pontos corridos em turno único. Na segunda fase, os oito times com melhor pontuação serão divididos em dois grupos para mais uma etapa de pontos corridos, desta vez, com jogos de ida e volta. Se classificam para a final, os primeiros colocados de cada grupo da segunda fase.”

Na edição deste ano, as partidas contarão com transmissão da DAZN e na plataforma de pay-per-view Nosso Futebol. Nas duas rodadas seguintes, o Tigre joga fora de casa, contra Aparecidense (GO) e Pouso Alegre (MG).

Na sexta-feira, o Tigre venceu o Santo André por 2 a 1 em jogo-treino, última partida antes da terceirona. A expectativa do São Bernardo FC é grande diante da boa campanha feita no Paulistão deste ano. A equipe do Grande ABC fez a segunda melhor campanha da primeira fase – atrás apenas do Palmeiras – para quem, inclusive, caiu nas quartas de final em um jogo marcado por polêmica.