Centrais fazem comemoração unificada do Dia do Trabalho

Da Redação



01/05/2023 | 10:44



Na comemoração do Dia do Trabalho, CUT Central ùnica dos Trabalhadores), Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical, CSB, Nova Central e Pública vão fazer um evento unificado a partir das 10h, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Neste ano, o lema será Emprego, Renda, Direitos e Democracia. As centrais levam às ruas 15 reivindicações que tratam desde a política de valorização do salário mínimo até a regulamentação do trabalho por aplicativos e a defesa das empresas públicas.

Haverá também a realização de shows com os cantores Zé Geraldo, Leci Brandão, Toninho Geraes, Almirizinho, MC Sofia, Edi Rock, Dexter e Sidney Magal. Além do bloco Ilú Obá de Min.