Grande ABC tem 1.176 vagas de emprego

Da Redação



01/05/2023 | 10:34



O Grande ABC oferece 1.176 oportunidades nos centros públicos de emprego e renda. Santo André oferece 195 vagas, dentre elas para auxiliar de limpeza (24) e costureiro (21), além de colocação profissional exclusiva para PCD (Pessoa com deficiência), para monitor de residência inclusiva.

Os Interessados nesta e em outras oportunidades de emprego, devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: htps:/servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, compareça ao CPETR localizado na Praça IV Centenário, 01 ­- Centro (Prédio Executivo da Prefeitura -­ Térreo 01) de segunda a sexta-feira das 10h às 15h.

Em Diadema, são 30 vagas, para todos os níveis, incluindo cinco oportunidades exclusivas para PCDs e duas vagas de estágio. Entre as oportunidades oferecidas pelo Centro Público de Emprego e Renda estão motorista e jardineiro. Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/

Em Mauá o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) está com 100 vagas. Entre as profissões disponíveis estão as de auxiliar de limpeza e administrativo, que não exigem experiência anterior. Profissionais interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), em Ribeirão Pires, comunica que estão abertas 51 vagas de emprego para a próxima semana, dentre elas: instalador de net (18), auxiliar de logística (12) e motorista de caminhão (4), para o público feminino. O PAT funciona na Avenida Capitão José Gallo, 55 ­ Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Informações pelo telefone 4824-4282.

FEIRÃO

São Bernardo irá promover hoje o Mutirão do Emprego, em homenagem ao Dia do Trabalho. A iniciativa será realizada nas dependências da CTR (Central de Trabalho e Renda) na Rua Padre Lustosa, 48, perto da Rua Marechal Deodoro. O evento ocorrerá das 6h às 17h, com mais de 800 vagas de emprego disponíveis à população.

A faixa salarial das oportunidades varia de R$ 1.320 a R$ 4.000, entre diversas áreas de atuação profissional, incluindo serviços, comércio e construção civil.