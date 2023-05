Após acordo com Shakira, Gerard Piqué teria pedido para passar menos tempo com os filhos

01/05/2023 | 10:10



A separação e o acordo envolvendo os filhos de Shakira e Gerard Piqué seguem dando o que falar! Dessa vez, segundo o programa de TV Mamarazzis e a imprensa espanhola, o ex-jogador quer alterar os dias de visita.

O veículo informou que Piqué não tem disponibilidade para passar os dez dias nos Estados Unidos, por conta de compromissos profissionais. E, por esse motivo, o ex-jogador pediu uma redução do tempo que pode passar com os filhos para um período de cinco ou seis dias.

Vale pontuar que a cantora se mudou no mês de abril para Miami ao lado dos herdeiros. Na época, Piqué declarou que a decisão da ex-mulher foi unilateral e precipitada, segundo o jornal espanhol La Vanguardia.

Piqué foi pela primeira para Miami no último dia 27 de abril. Ao desembarcar, ele foi cercado por fãs e fotógrafos, mas evitou dar qualquer tipo de declaração. Com uma expressão bem séria, o ex-jogador estava apenas com uma mala.