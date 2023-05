JPMorgan assumirá ativos do First Republican Bank, que foi à falência nos EUA

01/05/2023 | 09:10



A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), equivalente nos Estados Unidos ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) no Brasil, aceitou a oferta do banco norte-americano JPMorgan Chase para comprar o First Republic Bank, que foi fechado nesta segunda-feira, 1º de maio, pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia. Segundo a FDIC, o órgão está firmando um contrato de compra com o JPMorgan Chase Bank para assumir todos os depósitos e substancialmente todos os ativos do First Republic.

No último 13 de abril, o First Republic Bank tinha aproximadamente US$ 229,1 bilhões em ativos totais e US$ 103,9 bilhões em depósitos totais.

"A FDIC estima que o custo para o Fundo de Seguro de Depósito será de cerca de US$ 13 bilhões. Esta é uma estimativa e o custo final será determinado quando o FDIC encerrar a administração judicial", indicou o órgão regulador norte-americano.

Como parte da transação, os 84 escritórios do First Republic Bank em oito Estados serão reabertos como agências do JPMorgan Chase Bank.

Todos os depositantes do First Republic Bank se tornarão depositantes do JPMorgan Chase Bank e terão acesso total a todos os seus depósitos.