Preta Gil sobre nova etapa do tratamento contra o câncer: - Estou entusiasmada e esperançosa

01/05/2023 | 09:10



Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023 após passar mal e dar entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Logo depois do ocorrido ainda não se tinha informações sobre o que estava causando o mal estar da cantora.

Alguns dias depois, no entanto, ela usou as redes sociais para informar aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com a doença. Recentemente, Preta Gil contou que iria passar por um novo tratamento e gravou um vídeo para dar maiores detalhes sobre o seu caso e tranquilizar os fãs:

- Olá, meus amores! Estou aqui, depois de uma semana muito importante nesse meu processo de cura, fui a São Paulo e conheci o cirurgião que vai me operar futuramente. Vou começar, em uma semana, meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral.

A cantora também contou como está se sentindo:

- Estou entusiasmada e esperançosa, com muita certeza de que no final dessa estrada tem uma cura me esperando.

No final do vídeo, Preta recebeu o carinho de sua irmã, Bela Gil que deu um beijo em seu rosto:

- Olha para o lado da pessoa que você está e diz que a ama, hoje, aqui, agora, encerrou.