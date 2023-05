De uma campeã para outra! Juliette rasga elogios para jogo de Amanda no BBB23: - Fez tudo com empatia e classe

01/05/2023 | 09:10



Só elogios e admiração! Juliette Freire e Amanda Meirelles, campeãs do BBB21 e BBB23, se encontraram no último domingo, dia 30, no programa Domingão com Huck.

Como já era de se esperar, a conversa entre elas foi cheia de empatia e apoio, por parte de Juliette. A cantora aproveitou o momento em que Amanda rebateu as críticas sobre o seu jogo no confinamento para elogia-la.

- Eu queria deixar parabéns pra Amanda. Eu concordo com o que o Luciano falou, o que venceu foi uma normal, uma heroína real, e isso é extraordinário. As pessoas podem não concordar com o meu jogo, o seu jogo, mas tem que respeitar. Você foi sempre educada, doce, um psicológico extremamente forte, porque para quem entra ali é enlouquecedor e você fez tudo isso com empatia e com classe. Parabéns, Amanda.

Juliette também aproveitou para relembrar os primeiros dias pós-BBB:

- Eu estou emocionada, é um choque muito grande pra ela, pra família. Eu lembro exatamente. Quando eu cheguei, eu tava em pânico. Eu nunca tinha visto um estúdio de TV. Não sei se a Amanda já viu, mas é assustador. Mas aproveita que é bom. E a gente aprende muito. Essa época é muito gostosa.