Mano garante que segue no Internacional após sondagem do Corinthians: 'Não estou no mercado'

01/05/2023 | 08:22



Um dos nomes especulados pelo Corinthians para a vaga de Cuca, Mano Menezes garantiu neste domingo que não irá deixar o Internacional. Antes da partida contra o Goiás, pela terceira rodada do Brasileirão, o técnico garantiu em entrevista que seguirá no comando do clube gaúcho.

"Não estou no mercado. Tenho contrato. Os torcedores do Internacional, os que querem, podem ficar tranquilos. Vou cumprir meu contrato", disse Mano Menezes na entrevista antes do jogo com o Goiás.

Após a saída de Cuca, na última quarta-feira, a diretoria do clube paulista passou a correr contra o tempo em busca de um novo comandante. O nome de Mano Menezes foi um dos primeiros a aparecer como possível contratado para a vaga por conta da antiga relação do treinador com o Corinthians, clube que já comandou em duas oportunidades.

O vínculo de Mano Menezes com o Internacional vai até 31 de dezembro de 2023 e o acordo tem multa rescisória de 1 milhão de reais. Outro nome gaúcho que chegou a ficar perto do Corinthians nos últimos dias foi Roger Machado, mas o time paulista adotou cautela nas últimas horas.

Após Cuca conseguir classificar o Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time paulista perdeu o clássico para o Palmeiras e na próxima terça-feira enfrenta, na Neo Química Arena, o Indenpendiente Del Valle em partida que pode ser de vida ou morte na Copa Libertadores. Assim como aconteceu no confronto contra o rival pelo Brasileirão no sábado, o ex-jogador, e atual treinador do Sub-20, Danilo deve seguir como treinador da equipe para o duelo.