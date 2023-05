Estudantes entregam demandas ao prefeito

Thaina Lana



01/05/2023 | 08:35



Olhares atentos, sorrisos nervosos e pés balançando repetidamente nas cadeiras sem conseguirem ao menos encostar no chão. Os movimentos de alunos do ensino fundamental de Diadema denunciavam a ansiedade dos pequenos pela chegada do prefeito José de Filippi Júnior (PT) no evento realizado pela Prefeitura na última sexta-feira (28).

Os representantes dos grêmios curumins viviam a expectativa de se encontrarem presencialmente com o chefe do Executivo para apresentar as principais demandas dos estudantes da rede municipal.

O encontro passou do nervosismo de falar em público, devido à presença de autoridades, pais e profissionais da comunidade escolar, para confiança de apresentar questionamentos, sugestões e ações que podem ajudar a aumentar a paz nas escolas.

“O que a Prefeitura irá fazer para aumentar a segurança nas escolas e na cidade?”, “Quais ações podem ser feitas para diminuir a quantidade de lixo descartada nas ruas e reduzir o abandono de animais?”, “Como não espalhar ''''fake news'''' de violência para crianças e não tirar nossa paz?”. Essas foram algumas das perguntas que os alunos fizeram ao prefeito, à vice-prefeita Patty Ferreira (PT) e à secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches.

No evento, realizado no auditório da sede da Secretaria de Mobilidade e Transportes, 38 crianças representaram as 18 escolas de ensino fundamental do município. No início do ano letivo, o grupo participou de oficinas para identificar o que tira a paz das pessoas na escola, no bairro e na cidade.

Questões como barulho, violência, lixo nas vias, bullying, notícias falsas, desrespeito e roubos foram os temas mais citados pelos pequenos.

Além dos problemas, os estudantes apresentaram sugestões, como campanhas para incentivar o descarte correto dos resíduos, aulas de meditação e yoga para aumentar o autocontrole e até oficinas de primeiros socorros para poder ajudar outros alunos. “Assim saberemos o que fazer caso alguém passe mal, porque hoje não fazemos ideia de como ajudar”, disse uma das alunas, de apenas 10 anos.

Estudantes da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Anita Catarina Malfatti, no Centro, Zaqueu Souza Palermo e Helena Ferreira Silva Santos, ambos de 10 anos, apresentaram a iniciativa ‘Brincadeira só é brincadeira se faz meu amigo feliz’ e pediram para que a iniciativa, que busca combater o bullying no ambiente escolar, fosse levada para outras unidades do município.

“Tenho certeza que temos aqui um futuro prefeito ou uma futura prefeita”, afirmou o chefe do Executivo, ao receber todas as demandas. “É isso que a gente quer. Vocês nos dando a visão que vocês têm das coisas e fazendo uma escola viva, que sai de dentro da escola e vai para a sociedade, influenciando e melhorando as pessoas”, comentou Filippi.

A vice-prefeita de Diadema, Patty Ferreira, lembrou que muitos dos problemas apontados pelas crianças podem ser resolvidos com ações simples. “O lixo na rua pode reduzir se as famílias só colocarem o resíduo para a coleta nos horários certos. O bullying com o colega quem faz são os outros colegas. É importante também olhar para as nossas próprias atitudes. O papel de bala ou de chiclete é jogado fora no lugar certo? Você chama para brincar aquele colega de sala que fica sozinho? Então, tudo isso depende de todos nós”, citou a vice.

A secretária Ana Lucia Sanches ressaltou que esse foi o terceiro encontro dos curumins com o prefeito, e que neste ano a ideia foi desenvolver a cultura de paz devido a ações de combate à violência que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura nas escolas de Diadema durante o ano.

"As demandas são ouvidas e trabalhadas, e como resultado de outras reuniões algumas escolas tiveram seus parquinhos reformados e uma unidade ganhou até uma casa na árvore, um pedido que foi possível realizar”, explicou a gestora.

“Esse encontro busca dar voz aos alunos para que eles se posicionem diante do mundo. Quando os estudantes trazem alguma reivindicação é muito mais do que isso, é a elaboração de um pensamento de sociedade. E esse é o papel da escola, desenvolver e fortalecer a formação desde a primeira infância”, finalizou a secretaria.