Diocese realiza missa para celebrar Dia do Trabalho

Artur Rodrigues



01/05/2023 | 08:23



Uma das celebrações mais tradicionais do Grande ABC, a missa de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, será realizada hoje, a partir das 10h, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Praça da Matriz, na região central de São Bernardo

A missa, transmitida ao vivo pelas redes sociais da Diocese de Santo André, é tradicional na região desde a década de 1980, contando com os fiéis, em especial, os que buscam uma recolocação profissional. A celebração será realizada pelo vigário geral da Diocese de Santo André, Joel Nery. Neste ano, a missa é preparada pela Pastoral Operária.

Em comunicado, a Diocese de Santo André afirma que “este é um dia em que se traz a memória das lutas da classe operária desde os trabalhadores sacrificados em Chicago (1886) até as manifestações dos dias de hoje, sempre destacando as lutas da região do Grande ABC, com suas grandes greves operárias na década de 1980, que repercutiram em todo Brasil e em vários outros países. Muitas das assembleias metalúrgicas daquele momento foram realizadas na praça da Igreja Matriz, onde é celebrada a citada missa todos os anos”.

Na época, alguns sindicatos passaram por um momento de intervenção e, por isso, muitas igrejas da Diocese de Santo André abriram as portas para que os operários realizassem suas reuniões e assembleias e abrigassem as doações de mantimentos enviadas a eles, para fundo de greve.

“Junto ao histórico, as pastorais e movimentos trazem um contraponto na relação com o trabalho, propondo palavras de esperança, perseverança e resistência – isso em paralelo ao desemprego, altos preços, tipos de violência, além de tudo que envolve os trabalhadores”, comenta a Diocese, em nota.