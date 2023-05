Santo André investe R$ 1,6 milhão em área de esportes do Pq.Central

Da Redação



01/05/2023 | 08:15



O Parque Central foi palco de uma série de atrações ontem, último dia da programação do aniversário de 470 anos de Santo André. Um dos destaques foi a entrega do novo espaço poliesportivo, que foi totalmente revitalizado e ganhou novas áreas para a realização de atividades físicas, com investimento de R$ 1,6 milhão.

Foram instaladas três quadras de areia para a prática de beach tennis, e as poliesportivas e de basquete passaram por completa modernização. Também foi revitalizado o campo de futebol, que ganhou gramado sintético. O espaço recebeu ainda equipamentos para a prática de alongamento.

“Muitas obras foram entregues neste mês (abril) de aniversário da nossa cidade. Sabemos que temos muitos desafios pela frente, mas também muitos motivos para comemorar. Para melhorar ainda mais a estrutura desse parque, em breve vamos começar as obras de modernização, incluindo iluminação 100% em LED em todo o entorno e nas pistas para caminhada”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O espaço poliesportivo passou também por reformulação de áreas de convivência, com instalação de mesas e bancos, além de plantio de árvores nativas e frutíferas.

O prefeito Paulo Serra aproveitou para celebrar a contribuição solidária da população. “Considerando todos os eventos de abril, já são mais de 20 toneladas de alimentos arrecadados durante o mês, ultrapassando a marca do ano passado. Isso mostra o quanto nossa gente está envolvida em nossas ações”.

“Esta área é uma das que tem mais demanda aqui no parque e agora os visitantes terão ainda mais recursos para aproveitar, incluindo o beach tennis, que é o esporte do momento. Vamos continuar trabalhando para trazer ainda mais novidades”, pontuou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

CONCERTO

Quem passou pelo Parque Central ontem pôde prestigiar a apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), sob a batuta do maestro Abel Rocha e do regente assistente Felipe Gadioli, acompanhada da banda Elton John Diamonds.

A munícipe Karina Oliveira estava ansiosa para o espetáculo ao ar livre e se emocionou com os principais sucessos do artista britânico. “Já não sei se vai caber tanto vídeo no meu celular. Repertório perfeito, um show de muita qualidade”, disse.

EU AMO, EU ADOTO

O Parque Central também recebeu mais uma edição da tradicional feira de adoção Eu amo, eu adoto. Nesta ação foram adotados 31 cachorros e 22 gatos, totalizando 53 animais que ganharam um novo lar.

A edição contou com um diferencial, pelo fato de ser a que mais registrou adoção de cães adultos desde que a iniciativa foi criada, totalizando 11, além de 20 filhotes caninos e 22 gatos filhotes.