Alcaraz vai às oitavas e reedita final de 2022 com Zverev em Madri

30/04/2023 | 19:41



Carlos Alcaraz confirmou o favoritismo neste domingo e carimbou sua vaga às oitavas de final do Masters 1000 de Madri ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

Na próxima fase, o espanhol vai encarar um velho conhecido, o alemão Alexander Zverev, que arrasou o francês Hugo Grenier por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Os dois fizeram a final de 2022.

Apesar de conquistar o título do ano passado sobre o rival, Alcaraz não costuma ter muita sorte quando enfrenta Zverev. Em quatro encontros, o espanhol venceu apenas um, justamente a final de Madri.

"Eu realmente quero jogar essa partida. Jogamos algumas vezes, ele está liderando o confronto direto. Ele está acima. Eu realmente quero mostrar meu grande nível aqui na frente da minha torcida. Tenho ótimas lembranças da final do ano passado, mas obviamente tenho que estar muito focado nessa partida. Sei que ele é um jogador muito bom, realmente agressivo com bons saques. Tenho que mostrar todas as minhas habilidades", disse o espanhol.

Neste domingo, Alcaraz abriu 2 games a 0 logo de cara e não deu mais esperanças para Dimitrov, que aceitou a derrota no primeiro set até com certa facilidade. Com isso, o espanhol largou na frente com um 6/2.

No segundo set, Alcaraz e Dimitrov chegaram a estar empatados por 5 a 5, mas o espanhol voltou a quebrar o saque adversário, abriu vantagem e confirmou a vitória por 7/5.

Ainda neste domingo, o russo Andrey Rublev, campeão em Monte Carlo e finalista em Banja Luka, passou pelo japonês Yoshihito Nishioka por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

Nas oitavas de final, Rublev fará o duelo de compatriotas com Kachanov, que derrotou o espanhol Roberto Bautista por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.

Já o croata Coric venceu o polonês Hurkacz por 2 sets a 0, assim como o alemão Altmaier, que passou por Hanfmann.

No feminino, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking, passou pela norte-americana Bernarda Pera, com 6/3 e 6/2, enquanto a russa Daria Kasatkina eliminou a ucraniana Lesia Tsurenko, com 6/4 e 6/2. Já Jessica Pegula, dos Estados Unidos, derrotou a checa Marie Bouzkova, com 6/4 e 7/6 (7/2).

Nas duplas femininas, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski venceram as irmãs russas Erika Andreeva e Mirra Andreeva, com 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5.