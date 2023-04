Atlético de Madrid vence Valladolid e encosta no Real na briga pelo 2º lugar no Espanhol

30/04/2023 | 18:02



Em um jogo bastante movimentado, o Atlético de Madrid derrotou o Valladolid, fora de casa, por 5 a 2, neste domingo, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time da capital chega aos 66 pontos, apenas dois atrás do Real Madrid, vice-líder da competição. O Barcelona, com 79, é o primeiro colocado.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com as equipes no ataque. A melhor qualidade técnica da equipe do técnico Diego Simeone fez a diferença. Aos 20 minutos, Gimenez lançou Molina na direita e a finalização foi certeira: 1 a 0.

O Valladolid não teve tempo de respirar. O Atlético fez o segundo gol, aos 24, com Gimenez, de cabeça, após cobrança de falta de Griezmann.

Mas o lance mais bonito da primeira etapa veio aos 38 minutos. Em jogada pela direita, o canhoto Griezmann deu passe de craque para Morata fazer o terceiro gol dos visitantes.

O primeiro tempo do Atlético só não foi perfeito porque o goleiro Grbic cometeu pênalti infantil. Larin cobrou bem e deu esperanças para o torcedor local de um reviravolta no placar na etapa final.

A partida continua interessante no segundo tempo e poderia ter ficado melhor aos 17 minutos, quando Fernández acertou a trave de Grbic e Hongla marcou o segundo gol do Valladolid, anulado acertadamente pela arbitragem.

Mas a luta do Valladolid contra o perigo do rebaixamento é muito grande e, aos 28 minutos, Escudero, de cabeça, após escanteio da esquerda, fez o segundo gol.

A partir daí, o clima ficou tenso. Sergio Leon quase empatou o jogo, ao acertar bela cabeçada na trave do Atlético, aos 30 minutos.

A pressão era muito grande, mas todo esforço foi jogado fora, aos 41 minutos, quando Fernandez marcou contra, ao se precipitar no corte de uma jogada do Atlético.

O quarto gol desmoronou o Valladolid, que ainda viu Depay ganhar na corrida de toda a zaga contrária para fazer o quinto gol do Atlético de Madrid.