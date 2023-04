Chácara Silvestre vai receber show de Salgadinho no feriado

Artur Rodrigues



30/04/2023 | 15:42



O feriado do dia 1º de maio, amanhã, será marcado por programação especial no Parque Chácara Silvestre, em São Bernardo. O destaque ficará por conta da apresentação do cantor Salgadinho, ícone dos anos 1990 da música brasileira. O ex-vocalista do grupo Katinguelê sobe ao palco às 15h.

A agenda do dia terá início às 9h, com o tradicional aulão de yoga e, na sequência, atrações de samba rock e forró vão animar os visitantes. As principais atrações musicais, além de Salgadinho, são a banda de samba rock Maverick Soul, que toca a partir das 11h, e o cantor de forró Fabrício Ramos, que sobe ao palco por volta do meio-dia. O local fica na Avenida Wallace Simonsen, 1.800, no bairro Nova Petrópolis.

O equipamento histórico passou por obras de revitalização e foi reaberto ao público em fevereiro deste ano, após receber investimento total da ordem de R$ 2,7 milhões. Além de recuperação das áreas danificadas do casarão, foram realizadas melhorias no parque, como instalação de portal de acesso, troca da comunicação visual, pintura, construção de centro de treinamento canino (para atuação da Polícia Militar), implantação de iluminação em LED, playground inclusivo, totem ‘Eu Amo SBC’, além de catracas giratórias, espaço pet e rede wi-fi.

A Chácara Silvestre foi residência de veraneio de Wallace Simonsen, um dos líderes do movimento de emancipação de São Bernardo e o primeiro prefeito da cidade, entre 1945 e 1947. Em 1987, o casarão foi tombado pelo Compahc-SBC (Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo).