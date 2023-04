Campo do Jardim Itapeva é reinaugurado em Mauá

Artur Rodrigues



30/04/2023 | 15:40



Um dos mais tradicionais palcos do futebol amador de Mauá está de volta. Foi reinaugurado ontem, pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT), o campo do Jardim Itapeva, popularmente conhecido como Arena Bordô. Entre as atrações do evento comemorativo, houve uma partida amistosa entre veteranos de Corinthians e Palmeiras, com a participação de grandes craques do passado, entre os quais Viola, Wladimir, João Paulo, Zenon e Biro-Biro.

Desde setembro de 2022, a praça esportiva passava por intervenções, que agora tem gramado sintético, além de sistema de drenagem, novas instalações elétricas, hidráulicas, torres de iluminação e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. As arquibancadas, alambrados e vestiários, também foram revitalizados.

O projeto foi orçado em pouco mais de R$ 2,3 milhões e integra o Mais por Mauá, programa da Prefeitura no qual estão previstos cerca de R$ 500 milhões de investimentos em obras e ações sociais.

“Um espaço para toda a família mauaense que fortalecerá fundamentalmente nosso esporte, principalmente o futebol amador, uma vez que a liga da cidade é considerada uma das maiores do País. E, em breve, entregaremos um novo campo com gramado sintético, agora na Vila Assis Brasil. É o trabalho sério e responsável de nosso governo na reconstrução de Mauá, uma cidade que deve ser para todas as pessoas”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Ainda durante a cerimônia de inauguração foi prestada homenagem a Marcelo Quirino, que agora dá nome ao campo. Conhecido como Marcelinho, ele faleceu em 2014, e atuou nas categorias de base e no time principal do Clube Atlético Itapeva.