Jack Nicholson retorna à quadra para o jogo do playoff do Lakers

30/04/2023 | 17:35



Fã do time de basquete Los Angeles Lakers, o ator Jack Nicholson, assistiu, na noite da última sexta-feira, dia 28 de abril, a partida em que seu time recebeu o Memphis Grizzlies no jogo 6 da série de playoffs da primeira rodada. Essa é a primeira vez em quase dois anos que o ator vai à quadra do Lakers.

Nicholson, de 86 anos, não tomava posição de seu assento habitual na arena do Lakers desde o jogo de abertura da temporada passada, em outubro de 2021. Dessa vez, o ator três vezes vencedor do Oscar, voltou ao seu famoso lugar, que fica perto do banco adversário, na companhia de seu filho, Raymond.

Nicholson sempre foi uma presença constante no último meio século da história do Lakers, torcendo pelo time em várias fases de sucesso, depois de conseguir seus ingressos para a temporada em 1970. O ator é o rosto mais proeminente na galeria de fãs famosos do Lakers, com seus óculos escuros e seu inconfundível sorriso sempre presente na quadra.

Nicholson torceu enquanto o Lakers acumulava campeonatos e ele capturava a imaginação de Hollywood, sobretudo quando o time ganhou cinco títulos na era do jogador Kobe Bryant.

Para poder acompanhar as partidas, a ator ajustava seus horários de filmagem e reuniões pessoais para, dessa forma, se manter livre para assistir a todos os grandes jogos do Lakers.