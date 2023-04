Paranapiacaba ganha serviço de apoio social

Da Redação



30/04/2023 | 15:27



A Prefeitura de Santo André inaugurou ontem o CAS (Centro de Apoio Social) Paranapiacaba. O equipamento tem como objetivo oferecer maior aproximação e auxílio aos moradores da vila, qualificando ainda mais o atendimento de assistência social naquela região por meio de diversos serviços a serem disponibilizados para os moradores.

No local serão ofertados serviços de inclusão e atualização do CadÚnico (Cadastro Único), escuta especializada e sigilosa das famílias e/ou indivíduos, acompanhamento familiar, oficinas temáticas e interativas, busca ativa das famílias e/ou indivíduos que mais necessitam do serviço e não conseguem acessá-lo, visita domiciliar, orientações sobre como acessar direitos, encaminhamentos para outros setores da rede de serviços socioassistenciais e outras políticas públicas, campanhas e palestras.</CW>

>“A especialidade de Santo André é cuidar de gente. Esta entrega representa a aproximação de Paranapiacaba com o poder público e os serviços oferecidos. Uma obra de pequeno porte do ponto de vista de investimento e estrutura, mas de grande importância para os moradores da região”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O serviço conta com espaço para recepção, sala para atendimento individual e local de atividades coletivas. A equipe volante é formada por um administrativo, uma assistente social e uma psicóloga. A unidade de apoio dispõe ainda de estrutura de informática, internet e telefonia, oferecendo uma condição completa de atendimento para a equipe. Todas as ofertas têm como objetivo aumentar a capacidade das famílias em proteger seus integrantes e fortalecer a comunidade para a prevenção dos riscos e o enfrentamento das dificuldades vivenciadas no território, garantindo melhor qualidade de vida para todos.

“A inauguração deste espaço visa qualificar ainda mais o atendimento da assistência social no município, trazendo uma estrutura diferenciada para o auxílio da equipe volante da secretaria aos indivíduos e famílias em Paranapiacaba”, afirmou o secretário de Assistência Social, Marcelo Delsir.

O novo CAS Paranapiacaba permitirá também a materialização do trabalho intersetorial com outras secretarias, ampliando a oferta de oportunidades aos moradores da vila com busca ativa e um ônibus para acesso aos serviços na região central do município.

>Além da cerimônia de inauguração do CAS, houve vistoria nas intervenções de restauro do campo de futebol da vila, um patrimônio tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e Comdephaapasa (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André).

O campo, que contará com gramado natural, recebeu intervenções como a revitalização da arquibancada original de madeira, além da construção de vestiários, sanitários e muros de contenção de talude.