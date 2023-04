Dono de escola de gastronomia em Mauá vence reality de confeitaria

Beatriz Mirelle



30/04/2023 | 15:15



Felipe Eduardo Oliveira, conhecido como Dudu Oliveira, 30, sempre soube que gostaria de trabalhar com gastronomia. Nascido em Capela, no Interior de Alagoas, ele veio para São Paulo aos 21 anos, em 2013. Trabalhou em restaurantes e confeitarias, mas foi o emprego em uma central de atendimento que o fez dar voz à vontade de empreender. A dedicação, a paixão pela cozinha e a habilidade de vender os próprios produtos foram elementos essenciais para garantir a vitória dele na primeira temporada do programa Quanto Vale Esse Doce?, do canal GNT.

“Quando estava na central de atendimento, meu salário era baixo. Pensei que se vendesse um brigadeiro para cada colega de trabalho, poderia conseguir mais dinheiro. Investi nisso e fiquei um ano e meio vivendo dessa renda até que decidi criar um ateliê, em 2017. Dava aulas e, conforme o tempo passou, senti a necessidade de abrir uma escola. Na pandemia, apostei no delivery e nos cursos on-line”, diz o sócio-proprietário da Escola Dudu Oliveira, que ensina técnicas de confeitaria e panificação no Jardim Pedroso, em Mauá.

A oportunidade de participar do novo reality show da GNT surgiu com um convite da emissora em dezembro. O professor, veterano em competições na televisão, não pensou duas vezes antes de aceitar e não se intimidou com a proposta inédita já que ficou em segundo lugar no programa Que Seja Doce.

“Eu amo empreender. Esse é o nosso diferencial aqui em Mauá. Não ensinamos apenas receitas, mas também técnicas de comercialização e como montar um cenário para chamar atenção de possíveis compradores”, detalha. De acordo com ele, a classificação na primeira fase do programa foi mediante as escolhas dos jurados. Já a segunda diz respeito a convencer e vender o produto ao público. “Quando os clientes, que também são confeiteiros, chegavam, eu já os abordava e explicava porque meu brownie era o melhor.”

O prêmio do reality foi de R$ 10 mil, valor que integrou as economias de Dudu e do marido, Jhonata Salvioni, para realizarem o sonho de comprar o próprio apartamento. Para o futuro, o empreendedor planeja lançar o novo curso, chamado Oportunibrownie, para ensinar outras pessoas a criarem a própria história dentro da confeitaria. A longo prazo, deseja entrar na Le Cordon Bleu, uma das melhores escolas de gastronomia do mundo. “Quero expandir um evento que criei em 2017, o Cake Fest Mauá. É um congresso com vários professores, marcas e confeiteiros. Ele já está na 6ª edição e possibilita a ampliação da rede de contato desses profissionais. Quero continuar dando aula e trazer ao Grande ABC as mesmas oportunidades que são oferecidas na Capital.”