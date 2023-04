Viih Tube fala sobre rotina com a filha e trato com Eliezer: Ficamos revezando o sono

30/04/2023 | 16:11



Papais de primeira viagem, Viih Tube e Eliezer contaram para os fãs que não estão mais recebendo ajuda da mãe de Viih Tube para cuidar da pequena Lua Di Felice. Ela e o ex-BBB Eliezer estão sozinhos, agora que Viviane Di Felice, mãe da youtuber, voltou para sua casa.

Minha mãe já foi embora. Ficou 20 dias ajudando a gente. Agora é só eu e o Eli! Ficamos revezando o sono [risos], contou Viih.

Alguns dias atrás, Eliezer revelou em seu perfil que ele e Viih Tube optaram por não ter babá para cuidar da pequena, mas não descarta possibilidade no futuro.

Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá, é porque não temos babá. Decidimos viver a maternidade fulltime do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha.

Vale pontuar que a youtuber está compartilhando o rotina com a herdeira nas redes sociais, e tem viralizado por mostrar as mudanças no corpo pós parto.