Cachorrão perde de novo e é eliminado da Série A-2 do Paulista

Renan Soares



30/04/2023 | 16:08



O EC São Bernardo está fora da disputa por uma vaga na Série A-2 do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado (29), a equipe perdeu para o Capivariano, no Interior, por 1 a 0. Na primeira partida da semifinal, no último fim de semana, o Cachorrão já havia sido derrotado, em casa, por 3 a 0. O time de Capivari volta à A-2 após seis anos. Seu adversário na final será o São José, de São José dos Campos.

Precisando de três gols para avançar, a equipe do Grande ABC entrou em campo com David Becker no gol, Lucas Santos, Raphael, Vinicius Leandro e Iago na defesa, Victor Hugo, Luan e Nauhan no meio, e Ronaldo, Márcio Júnior e Rafael Carioca no ataque. O time, comandado por Renato Peixe, até iniciou a partida buscando o gol, mas a expulsão de Iago, aos 40 do primeiro tempo, atrapalhou a busca pela reversão do resultado, que já era difícil

Com um a menos na volta do intervalo, o Cachorrão pouco aguentou a pressão do time da casa. Aos 8, o Capivariano abriu o placar com seu camisa 10, Rafinha, com cabeçada na marca do pênalti após cruzamento da direita. O EC São Bernardo deixou a competição com 10 vitórias, dois empates e 11 derrotas no geral e agora inicia a preparação para disputar a Copa Paulista contra outros 17 clubes no início de julho.

Na saída de campo, o zagueiro Raphael lamentou a queda do time na competição. “Saímos de cabeça erguida, fizemos uma grande campanha. Tivemos altos e baixos, mas nos classificamos entre os quatro (primeiros) e tivemos a oportunidade de disputar o acesso. Infelizmente, perdemos para uma forte equipe. Futebol é isso, a vida segue, não alcançamos o objetivo, mas serve de aprendizado, de que todo jogo tem de estar concentrado, perdemos pontos na primeira fase que fizeram falta”, disse o defensor do Cachorrão.

Próxima competição da equipe, a Copa Paulista contará com times da Primeira Divisão do Paulistão, como Mirassol, Ponte Preta e Santo André.