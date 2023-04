Novidades chegando! Harry Styles anuncia clipe de Satellite

30/04/2023 | 15:11



Neste domingo, dia 30, as harries ganharam uma surpresa incrível de Harry Styles. Isso porque o cantor anunciou que Satellite, uma das músicas de seu álbum mais recente, Harry's House, vai ganhar um videoclipe e se tornará o mais novo single da carreira do ex-One Direction.

O anúncio foi feito através da conta oficial de informações do cantor. Além da grande novidade, Harry ainda revelou a data de lançamento do clipe: na próxima quarta-feira, dia 3.

E não para por aí! Junto com a revelação da data, o dono do hit As It Was também deu um pequeno spoiler. Na arte usada para anunciar o clipe, podemos ver um robô super parecido com o Wall-E, personagem principal do filme de mesmo nome da Pixar. Será que ele será o protagonista do videoclipe de Harry?

Gente como a gente

Além de mostrar que ainda está dedicado em compartilhar mais do álbum Harry's House com as harries, o ex-One Direction também está comparecendo a outros compromissos. Styles participou do último episódio do programa The Late Late Show by James Corden. E, é claro que, ao marcar presença na edição especial, Harry protagonizou momentos inesquecíveis.

Prova disso é que, quando entrou no palco do programa, o cantor parou para cumprimentar algumas fãs e espectadores. Entretanto, o que ninguém esperava era que, após falar oi para uma de suas tietes, ela não aguentou de emoção e desmaiou.

E tem mais! Para encerrar a noite com chave de ouro, Harry Styles pegou uma marreta para destruir o cenário de James Corden.