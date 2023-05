Flávia Alessandra compartilha registros em família, e mão boba de Otaviano Costa chama atenção

30/04/2023 | 15:10



Alerta de casalzão... e apalpada! Flávia Alessandra decidiu presentear os seus fãs com diversas fotos de sua família.

Ao lado das filhas, Giulia Costa, de 23 anos de idade e Olivia, de 12 anos, e do marido, Otaviano Costa, a atriz exibiu os detalhes dos looks escolhidos para um casamento de família. Em uma das fotos, Flávia apareceu em clima de romance com o amado, mas os seguidores repararam em outra coisa: na mão boba de Otaviano.

Lindíssima, usando um vestido preto super justinho, e uma bolsa amarela, a atriz legendou a foto:

Casório Ana & Pedro em família.

Maravilhosos ou não?