Orlando cria secretaria para fazer o trabalho de agência reguladora

Artur Rodrigues



30/04/2023 | 13:30



Em meio à venda de terrenos públicos, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), decidiu criar uma nova secretaria para fiscalizar as concessões e contratos assinados por sua gestão. A Secretaria de Concessões e Parcerias, que será comandada por Ademir Silvestre, ex-presidente da extinta ETC (Empresa de Transporte Coletivo), toma o lugar da Agência Reguladora de Serviços Públicos, autarquia extinta na semana passada pelo tucano para que a nova Pasta fosse criada.

Em março, a gestão de Orlando vendeu à Construtora Patriani o terreno que abrigou a Secretaria de Educação por 30 anos, no bairro Nova Petrópolis. O imóvel foi vendido por R$ 81,7 milhões. No mesmo mês, o chefe do Executivo colocou à venda o espaço onde se localizava a Secretaria de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos, mas não houve compradores. Um novo processo deve ser aberto em breve. O edital de chamamento previa um valor de R$ 101,183 milhões pelo terreno e permitia ao comprador pagar em até 20 parcelas, desde que houvesse uma entrada de ao menos 5%

No projeto de lei apresentado à Câmara no dia 19 de abril, em regime de urgência, o Executivo justificou a extinção da agência pela falta de autonomia da autarquia. A criação da Pasta, segundo o projeto, supre a extinção.

“Com a extinção da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Bernardo – AR-SBC –, se faz necessário criar uma estrutura responsável pela coordenação, em conjunto com as secretarias-fim, das atividades relacionadas à estruturação, gestão e avaliação dos projetos de concessões e parcerias público-privadas”, diz o projeto do prefeito.

A proposta foi aprovada por 18 dos 28 vereadores, com três votos contrários (de toda a bancada do PT) e duas abstenções, de Julinho Fuzari (PSC) e Glauco Braido (PSD).

“Não consegui entender o porquê dessa mudança. Ela dá superpoderes para uma secretaria só, que vai acabar regulando tudo. Essa centralização de poder é preocupante”, declarou Julinho Fuzari ao Diário, que também questionou os motivos para essa modificação a 20 meses do fim do mandato de Orlando. “É estranho o prefeito fazer essa mudança no fim do seu mandato e concentrar os poderes em apenas uma secretaria”.

Criada em 2013, a Agência Reguladora de Serviços Públicos era responsável por fiscalizar a prestação dos serviços contratados pela Prefeitura, além de trabalhar em conjunto com o Paço pelo fomento de parcerias com o setor privado, mesma função da secretaria criada. A diferença entre as duas é que a nova Pasta terá cargos comissionados, enquanto o presidente da autarquia obtinha o aval da Câmara após indicação do prefeito para exercer a função.

“A agência tinha papel de fiscalizar os contratos assinados pela Prefeitura. Essa supersecretaria que se criou terá cargos nomeados, e as pessoas nomeadas terão compromisso com quem as colocou lá. Não sei se terá a mesma autonomia para fiscalizar como necessário e defender o erário público”, disse Ana Nice (PT).