Mbappé faz gol polêmico, Hakimi é expulso e PSG perde para Lorient no Francês

30/04/2023 | 14:28



Em partida com gol polêmico de Mbappé, o Paris Saint-Germain acabou surpreendido pelo Lorient por 3 a 1, neste domingo, no Parque dos Príncipes, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. A equipe de Christophe Galtier seguiu sem poder contar com Neymar e atuou boa parte do duelo com um jogador a menos. O lance envolvendo Mbappé originou comparações a Ronaldo Fenômeno, no gol marcado pelo craque brasileiro nos tempos de Cruzeiro diante do Bahia.

Apesar da derrota, o PSG continua na liderança isolada, com 75 pontos. O Lorient, que não vencia há cinco jogos, ficou em décimo, com 48. O time parisiense segue irregular sem Neymar, que, lesionado, só deve voltar a jogar na próxima temporada. Messi e Mbappé não estiveram em um grande dia e foram parados pela defesa do Lorient, que saiu na frente do marcador.

Aos 14 minutos, Kalulu rolou para Faivre na direita. O meia invadiu a área e cruzou para Le Fée, que acertou um bonito chute de primeira para superar Donnarumma. O goleiro completou neste domingo 50 jogos com a camisa do PSG.

A situação do PSG só piorou. Aos 19 minutos, Hakimi entrou no carrinho em Yongwa e acabou expulso. O time da casa só empatou por causa de uma falha de Mvoga. O goleiro colocou a bola no chão para cobrar uma falta, mas a mesma estava em jogo, Mbappé, então, aproveitou-se da situação e mandou para o gol.

Mas o Lorient passou a atacar por ter um jogador a mais e marcou o segundo aos 38 minutos. Faivre recebeu na direita, driblou Verratti, passou por Vitinha e cruzou na medida para Yongwa, na pequena área, fazer 2 a 1.

No segundo tempo, o Lorient se fechou e jogou com a clara intenção de segurar a vantagem adquirida no intervalo. Coube ao PSG pressionar. Aos 21 minutos, Danilo Pereira recebeu de Mbappé e cabeceou à queima-roupa do goleiro Mvogo, que fez uma defesa no susto.

Com o passar do tempo, o PSG foi se cansando e deu mais espaço para o Lorient, que começou a gostar da partida. Aos 40 minutos, Kari recebeu em velocidade e chutou cruzado na saída de Donnarumma. Bamba Dieng apareceu e completou para o gol vazio. O VAR, no entanto, foi acionado e anulou o lance.

Mas a empolgação do Lorient foi maior. O time visitante continuou pressionando e marcou o terceiro aos 42 minutos, desta vez valeu. Em belo contra-ataque, Dieng avançou em liberdade e chutou para defesa de Donnarumma. Ele mesmo aproveitou a sobra e deu números finais ao embate.

Ainda neste domingo, o Nice (9º) venceu o Troyes (18º) por 1 a 0, mesmo resultado do triunfo do Clermont (8º) sobre o Reims (11º). Já o Rennes (6º) bateu o lanterna Angers por 4 a 2. Por fim, o Montpellier (12º) goleou o Monaco (4º) por 4 a 0, fora de casa.