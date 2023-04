Amanda e Cara de Sapato compartilham cliques de reencontro e fãs vão à loucura: Como superar?

30/04/2023 | 14:11



Amizade para a vida! Vencedora do BBB23, Amanda Meirelles reencontrou o bff de confinamento Antônio, o Cara de Sapato. Os cliques compartilhados pelo perfil do lutador agitaram as redes sociais e provocaram os fãs que shippam o casal.

Vim só mostrar uma coisinha... Aviso: tem muito mais de onde saiu essa!, escreveu ele sobre os registros com Amanda.

Nos comentários, os fãs da dupla foram à loucura.

Eu senti uma pontada no coração aqui, por um segundo meus olhos me enganaram, tô passando mal, escreveu um seguidor.

Se casem tem gente implorando, comentou outro.

E aí, será que é amizade mesmo? Segundo Amanda, tudo não passa de uma grande parceria. Durante o Bate-Papo BBB, ela declarou:

- Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso.

E provando que as comemorações não param por aí, neste domingo, dia 30, a ganhadora do grande prêmio da casa mais vigiada do Brasil celebrou a marca de três milhões de seguidores no Instagram.

Eu ainda nem consigo acreditar no tanto de carinho que estou recebendo, obrigada a cada um de vocês, finalizou.

Tá aí a definição de amizade de milhões!