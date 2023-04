Arnold Schwarzenegger elogia o genro Chris Pratt em Guardiões da Galáxia: Muito orgulhoso de você

30/04/2023 | 13:11



Orgulho do sogrão! Arnold Schwarzenegger não escondeu o que achou do novo longa da Marvel, Guardiões da Galáxia Vol. 3, no qual o genro, Chris Pratt faz parte do elenco.

No Twitter, o ator e fisiculturista rasgou elogios à performance de Pratt como Star-Lord e descreveu a produção como uma mistura perfeita de comédia e ação.

Você arrasou. Uma mistura ininterrupta e perfeita de comédia e ação. Adorei e estou muito, muito orgulhoso de você, escreveu o astro de O Exterminador do Futuro.

Pratt é casado com Katherine Schwarzenegger com quem tem duas filhas - Lyla Maria, de dois anos de idade, e Eloise Christina, de 11 meses. Ele também é pai de Jack, de 10 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a atriz Anna Faris, de Todo Mundo em Pânico.