Príncipe Harry vai fazer bate e volta no Reino Unido para a coroação do Rei Charles III

30/04/2023 | 13:10



A coroação de Rei Charles III está marcada para acontecer no dia 6 de maio e altas polêmicas estão contornando o momento mais especial da vida do filho mais velho de Rainha Elizabeth II.

Apesar do Príncipe Harry ter confirmado sua presença na coroação de seu pai, ele não pretende ficar muito tempo. Isso porque, segundo o jornal The Sun, o caçula do monarca quer voltar à Califórnia a tempo do aniversário de seu primogênito, Archie.

O pequeno, fruto de seu relacionamento com Meghan Markle, faz aniversário no mesmo dia da coroação, e o papai babão não quer perder a data especial por nada. Vale lembrar que o plano de Harry pode dar certo, já que Los Angeles está oito horas atrás de Londres.

Vale pontuar que parece o Rei Charles III não ficou muito feliz com a ausência de Meghan Markle. Isso porque, segundo o site US Weekly, uma fonte do Palácio de Buckinham revelou que o monarca queria melhorar a relação com a ex-atriz:

- Charles está triste porque Meghan não estará presente. Ele esperava que a coroação fosse uma chance de se conectar melhor e melhorar a relação entre eles.

Mas, apesar de não conseguir fazer as pazes com Meghan no dia do evento, Charles está muito feliz com a presença do Príncipe Harry:

- [Ele] está emocionado que o príncipe Harry estará presente.