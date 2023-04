Odair comemora dedicação do elenco vê Santos mais equilibrado dentro de campo

29/04/2023 | 21:42



Odair Hellmann destacou a entrega do Santos na vitória de 3 a 2 sobre o América-MG, neste sábado, na Vila Belmiro, como o fator primordial para a equipe buscar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a vitória foi reflexo de treinos e também da maturidade do grupo em fazer o time evoluir na temporada.

"Comemorei muito os gols, mas também o movimento dos jogadores. Sem tempo para treinar, estamos conseguindo fazer movimentações que estão criando boas opções. No final da partida, ver jogadores recuados para ajudar a defesa foi muito importante. É o atleta querendo defender a vitória, os três pontos", afirmou.

Na lista de destaques, o goleiro João Paulo também vem tendo uma importância no grupo não só pelas atuações, mas pela liderança junto aos atletas. "É um dos líderes do elenco, com capacidade para chegar às seleção brasileira. Se continuar mantendo o nível, vai ter logo uma oportunidade."

Mendoza também foi citado pelo técnico. Com uma atuação de destaque, o colombiano vem sendo peça vital nessa retomada da equipe. "O Mendoza é muito forte ofensivamente e tem feito gols. Hoje já fez uma partida mais solta, com confiança. Espero poder contar com todos os jogadores à disposição para ter mais opções durante os jogos".

O atacante colombiano também esteve na coletiva e falou de seu desempenho. "Foi a nossa melhor partida até aqui. Parabéns para o grupo e para a torcida, que mais uma vez veio nos prestigiar. Agora temos que continuar trabalhando que coisas boas vão surgir", afirmou o atacante que foi substituído no final da partida.

O primeiro triunfo santista em três rodadas também foi analisado pelo jogador. O Santos, que ocupava as últimas colocação no início da rodada deste final de semana encerra o sábado na parte intermediária da classificação.

"O nosso grupo já vinha trabalhando para conquistar os três pontos e tenho que parabenizar jogadores e comissão técnica, pois estamos num bom ritmo. O Campeonato Brasileiro tem uma caminha longa e graças a Deus conseguimos o nosso objetivo", comentou.