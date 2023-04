Andressa Alves vence Campeonato Italiano com a Roma pela primeira vez na história

29/04/2023 | 18:02



Andressa Alves colocou seu nome na história da Roma neste sábado. Aos 30 anos, a brasileira foi uma das atletas mais importantes da equipe na conquista do título italiano, o primeiro da história do clube no futebol feminino, neste sábado (29). Além disso, no duelo que confirmou a conquista, a brasileira completou 100 partidas pela equipe italiana.

Na partida desta sábado, válida pelo playoff final do Campeonato Italiano de futebol feminino, a Roma superou a Fiorentina, por 2 a 1. Com a vitória, a equipe da capital da Itália chegou aos 63 pontos e não pode ser mais alcançada por nenhum adversário na competição.

Andressa Alves é um dos nomes mais importantes da equipe nas últimas temporadas. Primeira atleta do país na história a vestir a camisa da Roma, a meia foi o destaque da equipe na última temporada, em que a equipe conquistou a Copa da Itália, e já marcou 11 gols e deu uma assistência na atual temporada, em que o time conquistou o campeonato nacional e a Supercopa do país.

Além das conquistas, a Roma alcançou outro feito importante para o futebol italiano na atual temporada. Na Liga dos Campeões de futebol feminino, o time de Andressa Alves foi o primeiro de seu país a se classificar para as quartas de final, quando foi eliminado pelo Barcelona.

Seleção brasileira

Por conta das boas atuações com a camisa da Roma, Andressa Alves retornou para a seleção brasileira. Após cerca de um ano fora das convocações de Pia Sundhage, a jogadora foi lembrada na última data fifa e foi importante para a equipe.

No duelo contra a Inglaterra, válido pela Finalíssima, a jogadora foi a autora do gol brasileiro na reta final da partida. Já na vitória contra a Alemanha, Andressa foi importante na construção da vitória em Nuremberg.