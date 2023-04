Ritmo da Red Bull tirou Leclerc da briga pela ponta na corrida sprint do GP do Azerbaijão

29/04/2023 | 17:50



"Queria partir para a vitória, mas ao mesmo tempo sabia que era difícil pela vantagem que a Red Bull tem em termos de ritmo." Foi dessa maneira que o monegasco Charles Leclerc resumiu a corrida sprint, realizada neste sábado, em Baku, e que teve o mexicano Sérgio Pérez como vencedor.

Na prova, Leclerc ficou à frente de Max Verstappen(3º), companheiro de equipe de Pérez, terminou em segundo lugar na sprint, mas reconheceu as limitações de sua Ferrari para tentar cruzar a bandeira quadriculada em primeiro lugar.

"É disso que sofremos e precisamos focar o máximo possível nesse ponto (ritmo de corrida). Olhando o lado positivo, a Ferrari tem um tempo de classificação muito bom. Sabemos que demos um passo na direção certa desde a última prova", comentou.

Para a corrida deste domingo, Leclerc espera um carro mais competitivo que permita à equipe italiana, alcançar os objetivos de vitória para as corridas restantes do calendário de Fórmula 1 desta temporada.

"Teremos que ver o que somos capazes de fazer neste domingo", afirmou Leclerc. Com o bom desempenho no treino classificatório realizado na sexta, o piloto ferrarista quebrou o domínio da Red Bull e obteve a pole position para o GP do Azerbaijão. Ele vai ter a companhia do holandês Max Verstappen na primeira fila.

Na classificação do Mundial de pilotos, a Red Bull só reforça a preocupação da Ferrari e ostenta seus dois pilotos nas duas primeiras colocações. Verstappen aparece absoluto em primeiro com 75 pontos, enquanto Pérez vem em segundo, com 62. Fernando Alonso, da Aston Martin, surge em terceiro com 48. Carlos Sainz é o melhor ferrarista nesta lista e ocupa o quinto lugar, com 24 pontos, atrás do heptacampeão Lewis Hamilton (40). Leclerc vem lá atrás e contabiliza 13 pontos.