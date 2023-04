Thiago Brennand deve chegar ao Aeroporto de Guarulhos às 18h e vai passar a noite na PF

29/04/2023 | 17:33



O empresário Thiago Brennand, acusado dos crimes de estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado, deve chegar ao Brasil por volta das 18 horas deste sábado, 29, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O voo vem dos Emirados Árabes, onde ele está desde que foi emitida a ordem de prisão. Nas redes sociais, ele tem dito que é inocente.

Ele será acompanhado por agentes da Polícia Federal até a Superintendência Regional da Lapa, na zona oeste paulistana, onde vai fazer exame de corpo delito e passar a noite enquanto aguarda a audiência de custódia no domingo, 30.

"A partir de então, a função da Polícia Federal acaba e ele está a disposição da Justiça", disse Ricardo Sancovich, delegado da Polícia Federal, chefe da Interpol em São Paulo. na qual um juiz limita-se a perguntar ao acusado se houve ilegalidades na execução de sua prisão.

Cinco ordens de prisão e oito processos criminais

Há cinco ordens de prisão contra ele e oito processos criminais na Justiça paulista. Desde setembro de 2022, quando a juíza Érika Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, emitiu a primeira ordem de prisão contra Brennand, ele está nos Emirados Árabes. Acusado de violência física e sexual contra mulheres e com cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Em 16 de abril, a Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, confirmou que os Emirados Árabes Unidos autorizaram a extradição, atendendo ao pedido da Justiça brasileira.

Desembarque da PF em Dubai

Uma equipe da Polícia Federal desembarcou na quinta-feira, 27, em Dubai, nos Emirados Árabes, para a etapa final do processo de extradição do empresário. Por causa do histórico de violência, havia a possibilidade de Brennand viajar algemado.

Agentes da PF confirmaram ao jornal O Estado de S. Paulo a viagem de um delegado e dois agentes da corporação, além de um agente com treinamento de jiu-jitsu para escoltar Brennand até o Brasil.

Normalmente, a escolta de cidadão brasileiro extraditado é feita por dois agentes da PF.

O reforço na equipe deve-se ao histórico de violência do detento, que também responde a processos por agressão.

Em redes sociais, Brennand apregoava ser lutador e professor de jiu-jitsu.