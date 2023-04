Sangue Corinthiano realiza primeira edição em 2023

Da Redação



29/04/2023 | 17:33



O Sport Club Corinthians Paulista, por meio de seu Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania e em parceria com a Associação Beneficente Superação, realizará a primeira edição da Sangue Corinthiano em 2023, nos dias 28 e 29 de abril. A ação ocorrerá das 9h às 15h30, no prédio Leste da Neo Química Arena, e contará com o apoio da Um Só Sangue, Mundo dos Acrílicos e Hype Energy Drinks.

O Sangue Corinthiano também acontece em diferentes cidades do Estado de São Paulo e do Brasil durante o mês de abril, entre elas Fortaleza, Terezina, João Pessoa, entre outras. Acesse http://www.sanguecorinthiano.com.br/onde-doar e confira os locais próximos a você.

Para participar da Sangue Corinthiano como doador é necessário fazer uma inscrição prévia no site https://corinthians.doandosangue.com.br.