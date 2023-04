Medvedev confirma favoritismo e bate Vavassori em sua estreia no Masters de Madri

29/04/2023 | 16:42



Daniil Medvedev fez valer a sua condição de favorito neste sábado, em sua estreia no Masters 1000 de Madri, e jogou o suficiente para superar o italiano Andrea Vavassori, 164º no ranking. Com uma vitória por 2 sets a 0, (parciais de 6/4 e 6/3), ele garantiu o triunfo sob o piso de saibro em uma hora e 22 minutos.

O resultado marcou a 32ª vitória do tenista russo neste ano e consolida o seu bom momento. O jogo chegou a ter duas interrupções por causa da chuva. No entanto, as paralisações não foram suficientes para atrapalhar o ritmo na quadra.

No primeiro set, o número três do mundo quebrou o serviço do italiano quando tinha o placar de 5 a 3 a seu favor. Na parcial que definiu o confronto, ele obteve uma nova quebra e administrou a vantagem com um jogo consistente e uma boa variação de golpes.

Em sua quarta participação em Madri, Medvedev terá outro qualyfier pela frente. O desafiante vai ser o russo Alexander Schevchenko, 96º colocado. Confiante com a boa estreia, ele espera manter o nível das atuações nos próximos confrontos.

"Eu me senti bem. Houve alguns momentos difíceis na partida , mas quando tivemos algumas disputas mais intensas, senti que o jogo estava sob controle. Até agora, não estive bem em Madri, mas hoje fiz um grande jogo e espero cumprir mais atuações como esta nas próximas duas semanas", comentou o tenista.

O torneio também apresentou surpresas, como a queda de Felix Auger-Aliassime. O canadense acabou eliminado em sua estreia no torneio espanhol ao ser superado pelo sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (5). O duelo teve duas horas e meia de duração.

Taylor Fritz também teve muito trabalho neste sábado para garantir a sua permanência no Masters de Madri. O número dez do ranking da ATP derrotou o australiano Christopher O´Connell por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (11) e 6/4 e segue firme na briga pelo título do torneio.

No feminino, Aryna Sabalenka, que jogou com o teto fechado em função do mau tempo, se garantiu nas oitavas de final do WTA ao levar a melhor sobre a colombiana Camila Osorio. A vitória de 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 7/5), veio em uma hora e 57 minutos de confronto.