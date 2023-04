Deolane e mãe de MC Kevin homenageiam o cantor no dia em que ele completaria 25 anos de idade

29/04/2023 | 15:11



Emocionante! Deolane Bezerra e Dona Val homenagearam MC Kevin que completaria 25 anos de idade neste sábado, dia 29. O cantor de funk morreu em maio de 2021 depois de cair da varanda de um hotel próximo à praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A advogada e ex-fazendeira publicou uma foto de mãos dadas com o MC e escreveu:

O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos. Te amarei eternamente! Saudades.

Já Valquiria Nascimento, mãe de Kevin, não escondeu a emoção e se declarou para o filho e a para a irmã, Ellen Bueno que também faz aniversário.

Hoje é aniversário de duas pessoas que são muito importante na minha vida. Hoje eu consigo entender porque Deus me deu dois filhos no mesmo dia e anos diferente. Deus levou um mas deixo outro pra me amar, me dá carinho, amo vocês pra sempre até o último dia da minha vida. Kevin você faz falta aqui mas sei que você está fazendo festa no céu. Ellen, filha te amo obrigado por tudo, por todo dia estar do meu lado, você é muito importante pra mim, parabéns Ellen.

Mais cedo, Dona Val publicou um vídeo comovente no cemitério. Ela gravou a lápide do cantor, repleta de flores.

Fala que ama hoje, beija hoje, peça perdão hoje. Realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho, para sempre. Tá difícil aqui sem você, mas obrigada por tudo. Sem palavras para falar o quanto amo você, escreveu Valquiria.