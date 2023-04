Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, vai receber alta de clínica de reabilitação

29/04/2023 | 15:10



Sérgio Hondjakoff passou por poucas e boas em 2022. Isso porque, após um surto nas redes sociais, o ator iniciou um tratamento contra a dependência química. Para isso, ele foi internado em uma clínica de reabilitação em Itu, no interior de São Paulo.

E, para a felicidade de todos os fãs e seguidores do intérprete de Cabeção em Malhação, Sérgio vai receber alta. Segundo a colunista Fábia Oliveira, que conversou com o empresário do ator, Dino Boyer, o artista vai sair da clínica de reabilitação no próximo domingo, dia 30.

Além de revelar a suposta data de saída de Sérgio, Dino ainda contou que o ator pretende continuar seu tratamento no interior do Rio de Janeiro. Mas, é claro que ele quer voltar à ativa e aos trabalhos.

- Ele não vai voltar a morar na cidade, apenas sairá do interior quando tiver compromissos profissionais. Ele tem recebido alguns convites e estamos verificando as possibilidades. Em todos os momentos, inclusive nos trabalhos, ele será acompanhado pelo terapeuta Sandro Barros.

Além de dar alguns spoilers sobre a volta de Sérgio Hondjakoff para os holofotes, o empresário ainda compartilhou um vídeo do ator com a colunista. Na gravação, Sérgio deixa bem claro que está bem melhor e quer muito voltar para sua vida normal.

- Eu estou terminando meu tratamento, estou bem pra caramba, tô muito feliz. Tô louco para retomar minhas atividades profissionais, quero me deixar apto, completamente para voltar a fazer meus projetos. Quero mandar um beijo para todo mundo, espero em breve estar aí com vocês, interagindo. Quero dizer para todo mundo que teve esse problema que estou tendo, de dependência química: procure ajuda porque realmente salva vidas, melhora, pode ser uma solução na vida da pessoa.