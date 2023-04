Brasil cai no grupo da atual campeã Espanha na Copa do Mundo de Basquete

29/04/2023 | 14:37



A Fiba definiu neste sábado, por meio de sorteio, os grupos da Copa do Mundo de Basquete deste ano, com início marcado para dia 25 de agosto. Em busca de uma das vagas oferecidas pelo torneio para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Brasil começará a disputa dentro do Grupo G, ao lado da atual campeã Espanha, do Irã e da Costa do Marfim.

Também foi definido que a delegação brasileira será alojada em Jacarta, na Indonésia, um dos países sedes do Mundial ao lado do Japão e da Filipinas. A seleção comandada pelo treinador Gustavo de Conti jogará contra os três integrantes de sua chave, com a missão de ficar pelo menos em segundo lugar para avançar.

Os dois primeiros colocados se classificam para a segunda fase, na qual farão duelos com o líder e o vice-líder do Grupo H, formado por Canadá, Letônia, Líbano e França. As equipes que vieram do mesmo grupo não se enfrentarão nessa fase, que terminará com dois classificados para as quartas de final.

"Nosso grupo é muito forte, com a Espanha, atual campeã, e dois países com o basquete em crescimento, a Costa do Marfim e o Irã. Além disso, numa hipotética segunda fase, temos o grupo com Letônia, Líbano, Canadá e França. Primeiro, o foco é na primeira fase, onde temos que nos concentrar, e trabalhar para avançar de fase. Pensar uma coisa de cada vez. Mas não temos que escolher. Estamos em um Mundial. Só os melhores times do mundo", disse Gustavo de Conti.

O treinador tem a missão de levar o Brasil de volta a uma Olimpíada, já que a seleção não conseguiu se classificar para os Jogos de Tóquio, disputados em 2021. Para conseguir a vaga em Paris por meio da Copa do Mundo, é preciso terminar a disputa com ao menos a segunda melhor campanha das Américas no torneio. EUA, Canadá, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela são os outros representantes do continente.

No Mundial de 2019, o Brasil avançou à segunda fase com vitórias sobre Grécia, Montenegro e Nova Zelândia, mas caiu diante de EUA e República Checa. Sem conseguir a vaga olímpica via Mundial, jogou o Pré-Olímpico de Split e perdeu a partida decisiva para a Alemanha, por isso ficou de fora da Olimpíada de Tóquio.

Veja todos os grupos da Copa do Mundo de Basquete de 2023:

GRUPO A

Angola

República Dominicana

Filipinas

Itália

GRUPO B

Sudão do Sul

Sérvia

China

Porto Rico

GRUPO C

Estados Unidos

Jordânia

Grécia

Nova Zelândia

GRUPO D

Egito

México

Montenegro

Lituânia

GRUPO E

Alemanha

Finlândia

Austrália

Japão

GRUPO F

Eslovênia

Cabo Verde

Geórgia

Venezuela

GRUPO G

Irã

Espanha

Costa do Marfim

Brasil

GRUPO H

Canadá

Letônia

Líbano

França