Péricles revela segredo para o sucesso do Exaltasamba

29/04/2023 | 14:11



É fato que a carreira artística de diversos cantores a atores não foi tão fácil assim. Muitos deles começaram do zero e demoraram muito para atingir a fama que têm hoje, e Péricles faz parte deste grupo.

Durante o programa Faustão Na Band, da última sexta-feira, dia 28, o cantor abriu o baú de memórias e falou sobre a trajetória do Exaltasamba. Péricles, um dos fundadores do grupo, revelou que a fama deles não foi tão rápida assim.

- Foram dez ou 11 anos para gravar a primeira faixa, o primeiro disco? A gente tocou na noite durante bastante tempo e, em 1992, depois de 11 anos de carreira, a gente gravou o nosso primeiro disco. Muita gente desiste.

Além de revelar que esperaram cerca de 11 anos para lançarem o primeiro álbum, o artista ainda contou mais sobre o passado do grupo de samba. Segundo Péricles, antes de saírem do fundo do palco, eles trabalhavam como banda de outros artistas famosos.

- Durante esses 11 anos, fomos banda principalmente da Jovelina Pérola Negra e de outros grandes artistas. Ela [Jovelina Pérola Negra] nos ensinou muito, principalmente isso de sair do fundo do palco e ir para frente enquanto o artista principal. Eu aprendi muita coisa com ela, daí a gente surgiu, o Brasil passou a conhecer a gente e o resto é história.

Para a sorte de todos, o Exaltasamba ficou - e ainda é - muito conhecido por todos. Apesar de não continuarem juntos, os integrantes do grupo continuam fazendo muito sucesso individualmente.