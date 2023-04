Mulher negra é expulsa de voo após se recusar a despachar mochila e passageiros reagem

29/04/2023 | 14:00



Uma mulher negra foi obrigada a se retirar de um avião da Gol, que partia de Salvador, com destino ao Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, na noite de sexta-feira, 28, após ter dificuldade para guardar sua mochila no compartimento de bagagens dentro da aeronave e reclamar da situação.

Em vídeo publicado nas redes sociais e compartilhado pelo apresentador da TV Globo Manoel Soares, Samantha, como a mulher foi identificada nas postagens, narra o problema. Enquanto isso, mostra a gravação, agentes se aproximaram dela e outros passageiros condenaram a atitude, a qual julgaram como desproporcional e racista.

Em nota, a Gol afirma que havia uma grande quantidade de bagagens para serem acomodadas a bordo e muitos clientes colaboraram despachando volumes gratuitamente. "Mesmo com todas as alternativas apresentadas pela tripulação, uma cliente não aceitou a colocação da sua bagagem nos locais corretos e seguros destinados às malas e, por medida de segurança operacional, não pôde seguir no voo", disse.

Em razão da falta de espaço no compartimento de malas, a tripulação do voo G3 1575 (Salvador - Congonhas) da companhia aérea Gol teria pedido que a passageira despachasse a sua mochila. Segundo a passageira relata no vídeo, ela inicialmente não queria fazer isso porque havia risco de danos ao notebook no compartimento de carga.

Com o apoio de outros dois passageiros, citados por Samantha no vídeo, ela conseguiu acomodar sua mochila. Mesmo assim, a decolagem atrasou e três agentes da Polícia Federal entraram no avião, posteriormente, para retirar a passageira da aeronave.

"Se eu despachasse meu laptop, ele iria ficar em pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar. Quem me ajudou foi esse senhor e esta senhora (apontando para eles no vídeo), que em três minutos, a gente conseguiu dar um jeito e colocar minha mochila. Pelo contrário, os comissários falaram que se a gente pousasse em Guarulhos (o voo tinha como destino Congonhas), a culpa seria minha, porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso para mim", disse a mulher, em pé entre os agentes federais, no corredor dentro do avião.

"A culpa não é porque o voo está mais de duas horas atrasado, a culpa seria minha. Sendo que faz mais de uma hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou", afirmou ainda Samantha no vídeo feito por outra passageira.

"Agora, tem três homens para me tirar do voo sem me falar o motivo", disse ela se referindo aos três policiais federais que estavam ao seu lado.

Neste momento do vídeo registrado dentro do avião, o primeiro agente se aproximou e disse que ela estava faltando com a verdade. "Eu lhe disse que estou lhe tirando da aeronave por determinação do comandante", afirmou ele. Ao questionar novamente sobre qual o motivo, o agente se aproximou de Samantha, na tentativa de pressioná-la a sair do avião.

Ela questionou se ele iria agir com violência contra ela. Neste momento, o terceiro policial federal se aproximou e disse que o comandante ordenou que ela fosse retirada. "É questão de segurança de voo", afirmou o policial federal, que tinha em mãos um documento. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir críticas de outros passageiros.

O Estadão tentou contato com a passageira expulsa do voo, que não se manifestou. Também procurada, a Polícia Federal ainda não se pronunciou.

Veja posicionamento na íntegra da Gol:

"A Gol informa que, durante o embarque do voo G3 1575 (Salvador - Congonhas), havia uma grande quantidade de bagagens para serem acomodadas a bordo e muitos clientes colaboraram despachando volumes gratuitamente. Mesmo com todas as alternativas apresentadas pela tripulação, uma cliente não aceitou a colocação da sua bagagem nos locais corretos e seguros destinados às malas e, por medida de segurança operacional, não pôde seguir no voo.

Lamentamos os transtornos causados aos clientes, mas reforçamos que, por medidas de segurança, nosso valor número 1, as acomodações das bagagens devem seguir as regras e procedimentos estabelecidos, sem exceções. A companhia ressalta ainda que busca continuamente formas de evitar o ocorrido e oferecer a melhor experiência a quem escolhe voar com a Gol e segue apurando cuidadosamente os detalhes do caso."