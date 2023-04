Gkay se desculpa por publicações antigas: Não representam o que sou hoje

29/04/2023 | 13:11



Uma nova mulher... mesmo! Gkay veio às redes sociais se desculpar por publicações antigas que rodaram a internet após a briga com Fábio Porchat no final de 2022. Em publicação em seu perfil no Instagram, a influenciadora afirmou que não é a mesma pessoa de dez anos atrás e que segue mais aberta do que nunca ao processo de desconstrução.

Hoje, eu quero conversar com vocês. Aliás, conversar não, me desculpar, pedir perdão. Eu tuitei coisas no passado, há 10 anos, que não representam o que sou hoje. Mas, mesmo assim, eu magoei e feri. Mas eu não sou mais aquela pessoa, eu evoluí. Aquela pessoa era uma adolescente idiota que não tinha noção de nada.

Em seguida, ela firmou que está aberta ao processo de desconstrução:

O processo de desconstrução é longo, mas estou sempre aberta a ele. Eu gostaria de pedir perdão de todo meu coração a todas as pessoas que eu magoei ou ofendi! Por favor, me perdoem, escreveu.

Os dois humoristas se desentenderam em dezembro de 2022. No fim de 2022, Fábio Porchat fez uma piada com Gkay que a fez ficar um tempo fora das redes sociais.