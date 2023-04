Luísa Sonza e Whindersson Nunes estariam se reconciliando

29/04/2023 | 13:11



Depois das diversas polêmicas sobre o fim do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, parece que os artistas estão levantando a bandeira branca. Isso porque alguns internautas perceberam que, tanto a cantora, quanto o humorista, estão usando as redes sociais para interagirem entre si.

Mas, ao que parece, eles podem estar caminhando para uma reconciliação. Segundo o colunista Adriel Marques, a dupla está se reaproximando faz um tempo - e não demorarão para contar aos fãs e seguidores. Fontes próximas ao comediante teriam dito que, apesar de tentar se relacionar com outras pessoas, o amor da vida de Whind é Luísa.

Além de fontes que conversaram com o colunista, diversos seguidores da dona do hit Cachorrinhas suspeitaram de uma interação entre ela e Whindersson. Enquanto conversava com os fãs através dos Stories, Luísa recebeu a seguinte pergunta:

Se você fosse ex-esposa do Felipe Neto, quem seria o ex mais massa? Fala pra gente!

Sem pensar duas vezes, ela respondeu:

Você, óbvio.

Vale lembrar que, depois de terminar o relacionamento com Luísa, Whindersson engatou um romance com Maria Lina. O casal estava esperando um filho, porém, o pequeno nasceu prematuramente e morreu. Já Sonza causou uma grande polêmica quando anunciou que estava namorando com Vitão. Entretanto, ambos os relacionamentos não deram certo.