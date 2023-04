Danielle Winits chama atenção ao dizer que é mãe solo do filho com Jonatas Faro

29/04/2023 | 13:10



Danielle Winits celebrou o aniversário do filho Guy, de 12 anos de idade, fruto do seu antigo relacionamento com o ator Jonatas Faro. A atriz compartilhou um texto em homenagem ao pequeno e fez um desabafo sobre ser mãe solo.

A atriz que também é mãe de Noah, de 15 anos de idade, do relacionamento com o apresentador Cássio Reis, foi às redes homenagear os filhos, e mais uma vez falar sobre os desafios da maternidade.

Fui fazendo de tudo, guerreira sem escudo, dores em modo mudo. Pro tudo ser colorido. E de onde não vinha cor pintei do meu jeito. Pra que não faltasse o mais que mais que AMOR, escreveu a atriz.

E encerrou afirmando que o menino a ensinou a ser a mulher que é atualmente:

Há 12 anos a gente conta a nossa história juntos. Ser mãe solo do cara ( não foi à toa que dei o nome de GUY ) me fez a mulher que precisei ser ontem. A que sou hoje. A mesma mulher que precisou renascer com ele em 28 de Abril de 2011? e a que amanhece aqui, agora. Nadando ainda que por vezes contra corrente mais que contente! Pra ele meu tempo sempre. Conjugado no presente.

Winits e Faro terminaram o casamento em março de 2011, quando a atriz estava no sétimo mês de gravidez de Guy.