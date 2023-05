Príncipe William e Kate Middleton comemoram 12 anos de casamento

29/04/2023 | 12:11



Apesar das diversas polêmicas que rodeiam a família real britânica, eles ainda conseguem tirar um tempo para curtir dias especiais. Neste sábado, dia 29, dois membros da realeza estão celebrando uma data importante: o Príncipe William e Kate Middleton. O Príncipe e a Princesa de Gales estão comemorando 12 anos de casamento.

E, para celebrar a data junto com seus súditos e fãs, o casal decidiu publicar uma foto no Instagram. Através do feed da conta que dividem, William e Kate compartilharam um clique super fofo. Na foto eles estão andando de bicicleta juntos.

Para deixar o coração dos seguidores mais quentinho, o Duque e a Duquesa de Cambridge decidiram se abraçar para o clique - algo que não é muito comum entre os membros da família real.

12 anos, escreveram na legenda.

Vale lembrar que, desde o casamento, que aconteceu em 2011 na Abadia de Westminister, William e Kate já têm três filhos: o príncipe George, de nove anos de idade, a princesa Charlotte, de sete, e o príncipe Louis, de cinco anos de idade. Que família mais linda, não é?

Mas, não podemos esquecer que, além da comemoração das bodas de seda do príncipe e da princesa, o Reino Unido está se preparando para uma grande festa. Isso porque, no próximo sábado, dia 6, o Rei Charles III finalmente será coroado.