Isabelle Bittencourt relembra com carinho da mãe, Caroline: Tenho certeza que você está em paz

29/04/2023 | 12:10



Eterna saudade! Isabelle Bittencourt relembrou com carinho de sua mãe, Caroline Bittencourt, no dia em que completou quatro anos da morte da modelo. Para quem não se lembra, ela morreu após cair de uma lancha em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo.

Em suas redes sociais, Isabelle postou um carrossel de fotos ao lado da mãe e lamentou a saudade que só aumenta diariamente:

Meu tudo! Mais um ano passou? e a saudades só aumenta, vontade de te abraçar e te ver novamente, mas tenho certeza que você está em paz e iluminando qualquer lugar que esteja, assim como iluminou a todos que tiverem a chance de conviver com você.

E encerrou:

Nossa eterna borboleta, filha, mãe, irmã e amiga te amo.

Através dos comentários, Ticiane Pinheiro também lamentou a saudade da amiga:

Saudades dessa amiga linda. Cheia de alegria e jovialidade.