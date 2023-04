Morre grande mestre Robson Gracie, lenda do jiu-jítsu brasileiro

29/04/2023 | 12:00



O mundo do jiu-jítsu está de luto com a morte de Robson Gracie. O ex-lutador morreu nesta sexta-feira, dia 28, mas a causa da não foi divulgada pela família. A notícia foi dada por meio do Instagram de Kyra Gracie, neta do ex-atleta.

Em sua postagem, a lutadora definiu o avô como "uma das pessoas mais importantes da minha vida". "Hoje, o jiu-jítsu se despede do Grande Mestre Robson Gracie, patriarca da Família Gracie e faixa vermelha", escreveu em sua rede social.

Com 88 anos, ele era o integrante vivo mais velho da família real do jiu-jitsu brasileiro. Segundo filho de Carlos Gracie, Robson nasceu no Rio de Janeiro em 1935 e foi presidente da Federação de jiu-jítsu do Rio de Janeiro.

Junto ao pai, ao tio e aos irmãos, o ex-lutador foi um dos responsáveis pela criação da modalidade brasileira do jiu-jítsu, assim como pelo surgimento do Vale-Tudo, que deu origem ao MMA, sigla em inglês para Artes Marciais Mistas.

No Vale-Tudo, Robson estreou ganhando de Artur Emídio e, ao longo de sua carreira, bateu Valdo Santana, irmão de Valdemar Santana. Ele deixa os filhos Charles, Renzo, Keila, Ralph, Flávia e Robson Gracie Jr, além de Ryan Gracie, que faleceu em 2007.