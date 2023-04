Viih Tube comenta decisão de não mostrar o rosto da filha e cita situação de Virginia Fonseca como exemplo

29/04/2023 | 11:11



Viih Tube novamente falou sobre a sua decisão de não mostrar o rostinho da sua primeira filha, a pequena Lua, fruto do casamento com Eliezer.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora abriu a caixinha de perguntas e foi questionada sobre a sua decisão de não apresentar a bebê. Sincera, ela explicou que sofreu com um surto de preocupação e foi aconselhada por MC Loma sobre a situação:

- Diversos motivos! Na primeira semana, tive um surto de preocupação. Comecei a ter medo de tudo! De verem ela, de saber tudo dela. Fiquei com medo porque o mundo está muito perdido. Eu vou mostrar! Mostrei a gravidez inteira, não é agora que não vou mostrar, mas no meu tempo! Quem me recomendou isso foi a MC Loma, ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa.

Em seguida, Viih citou a situação que aconteceu com Virginia Fonseca quando ela mostrou a caçula, Maria flor:

- Não quero que a Lua passe pelo o que a Maria Flor passou com a Virginia [Fonseca]. O povo começou a falar mal de um bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparência. Ela e Zé Felipe passaram por um nervoso, não deve ter sido fácil. As pessoas são muito maldosas, não quero passar por isso.

E, encerrou:

- Só não mostrei ainda porque quero fazer isso em um momento que minha cabeça está em paz, sem preocupações. Agora que passaram os primeiros dias, está mais tranquilo. Vai ser um momento especial para mim. Estar com a cabeça bem, ainda mais com os medos que eu tive no início. Estou mais em paz.