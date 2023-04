Vem aí! Beyoncé fará show no Brasil em 2024

29/04/2023 | 11:10



Podem começar a preparar o bolso! De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Beyoncé irá se apresentar no Brasil entre os meses de março e abril de 2024.

A cantora está rodando o mundo com a Renaissance World Tour, que começou no dia 10 de maio na Suécia e, por enquanto, só foram divulgadas datas na Europa, EUA e Canadá. Além disso, o último show disponível no site oficial é no dia 27 de setembro e acontecerá em Nova Orleans.

Vale lembrar que a última passagem de Beyoncé no Brasil foi em 2013, no Rock in Rio. Na época, ela dançou muito funk e chegou a tentar fazer o famoso quadradinho no fim de sua apresentação.

E aí, estão animados? Lembrando que a última turnê mundial da cantora foi em 2018, que contou com Jay-Z, seu marido.