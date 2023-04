Após assumir romance, Tierry desembarca com namorada no Rio de Janeiro

29/04/2023 | 10:11



O amor está no ar! Após assumir o seu novo romance com a estudante de Direito, Mikaely Amorim, de 23 anos de idade, Tierry desembarcou no Rio de Janeiro ao lado da amada.

Felizes, os dois sorriram e acenaram para os fotógrafos que estavam no local. Vale pontuar que o casal curtiu o primeiro evento público no último dia 27, mas horas antes eles assumiram o namoro através das redes sociais com um clique juntinhos.

Em conversa com o Metrópoles, Tierry revelou como conheceu Mikaely:

- Conheci a Mi em outubro e, desde então, a gente ficava sempre que eu ia a Salvador, nada sério. Só que a gente foi se gostando, eu fui conhecendo ela e vendo o quanto ela era incrível. Mikaely é uma menina incrível, simples, humilde e discreta, mora com a mãe, trabalhadora e linda, não só por fora.

O cantor ainda falou como a amada tratou a sua família:

- Tratou meu filho e minha mãe da melhor maneira. Mikaely tem uma luz sem tamanho. A gente sabe que agora seria inicialmente impossível fugir do assédio da mídia, mas queremos poder viver nosso rolê discreto, como sempre fizemos.