Moeda Verde chega a um milhão de quilos de recicláveis recebidos

Da Redação



29/04/2023 | 03:21



O Moeda Verde, programa da Prefeitura de Santo André que troca material reciclável por alimentos, chegou à marca de um milhão de quilos de recicláveis recebidos. Desde 2017, quando a iniciativa foi criada, foram entregues mais de 200 toneladas de hortifruti a famílias em situação de vulnerabilidade. Nesta sexta-feira (28), o Moeda Verde chegou ao Núcleo Apucarana, 25º local a ser beneficiado pela ação. Nem a garoa que caiu pela manhã espantou os moradores da comunidade localizada no Jardim do Estádio, que participaram da primeira troca do programa. Cerca de 250 famílias vão poder participar das trocas de recicláveis por alimentos na região.

“O Moeda Verde é uma das práticas que fizeram com que a nossa cidade se tornasse referência também na educação ambiental, na questão de manutenção e nas práticas criativas de baixo custo e alto impacto. No programa está presente um conceito muito especial que é a limpeza da comunidade, a cultura, a economia de recursos para a Prefeitura e, na outra ponta, quanto mais os moradores reciclarem, mais empregos geramos nas cooperativas de reciclagem”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB). ,

No Núcleo Apuracana residem aproximadamente 250 famílias, ou seja, quase mil pessoas. A partir de agora, a cada quinze dias – sempre às sextas-feiras, das 9h às 10h, na Rua Abrantes (atrás do campo de futebol do Grêmio Esportivo Aliança) – os moradores poderão trocar cinco quilos de resíduos recicláveis por legumes, frutas e uma hortaliça.

A moradora Maria do Rosário Cruz, de 63 anos, reside no local há 25 anos, e estava entusiasmada para a troca. “Às vezes a gente vai acumulando os resíduos sem saber bem o que fazer com eles. Agora, temos como fazer essa limpeza e trocar esses objetos por alimento, o que vai nos ajudar em casa, pois os alimentos estão muito caros também”.

Nesta primeira troca, os participantes juntaram quase 300 quilos de resíduos e puderam levar para casa quase 60 quilos de laranjas, bananas, cenouras, batatas-doces e espinafres. Todos os resíduos reciclados recolhidos são encaminhados integralmente para as duas cooperativas de reciclagem parceiras do município, gerando renda para cerca de 100 pessoas. Os doze alunos da Emeief Professor Antonio Virgilio Zaniboni levaram 60 quilos de materiais recolhidos na unidade de ensino e, cada um representando uma sala, pôde levar um quilo de laranja. A diretora da Emeief, Silvia Alessandra Pill, conta que todos ficaram muito empolgados. “Quando os colegas voltaram à escola, compartilharam com os que não puderam ir como estavam contentes com a ação. Os alunos do Ensino Fundamental entenderam este movimento de troca e pedimos que expliquem o porquê de estarem levando a fruta para casa”, diz. Além de contribuir para o sustento destas famílias, ao separar e descartar corretamente o material no Moeda Verde, os moradores colaboram para a ampliação da vida útil do Aterro Sanitário e também permitem que as comunidades se tornem mais limpas. Como parte do Plano de Metas municipal, a expectativa é que o programa esteja presente em 30 comunidades até o final da gestão.